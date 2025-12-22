Китайским автозапчастям готовят единый реестр для российского рынка

В России может появиться единая цифровая база автозапчастей для автомобилей китайских марок. Проект документа разрабатывается комитетом Госдумы по экономической политике и предполагает обязательный учет комплектующих со стороны производителей и дилеров

Инициатива стала ответом на растущее число жалоб со стороны автовладельцев и сервисных центров. Даже при заказе деталей по VIN нередко выясняется, что запчасти не подходят к конкретной машине. Причина в большом количестве модификаций китайских моделей и их регулярных технических изменениях, которые не отражаются в доступных каталогах.

По оценкам экспертов, за последние двадцать лет в России было продано около трех миллионов автомобилей китайского производства, причем основная часть этого парка появилась после 2022 года. При этом одобрение типа транспортного средства выдается на усредненную версию модели, тогда как фактически на рынке присутствуют десятки вариаций одной и той же модели.

Представители дилерского сообщества отмечают, что отсутствие единой проверенной базы усложняет работу сервисов и увеличивает сроки ремонта. Ситуацию усугубляет наличие нескольких артикулов на одну и ту же деталь, что вынуждает подбирать комплектующие методом проб и ошибок.

В отрасли считают, что единый реестр может стать эффективным инструментом, но только при условии его централизованного наполнения и постоянной актуализации силами производителей и официальных дистрибуторов. В противном случае база рискует остаться формальностью.