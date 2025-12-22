Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2025

Китайским автозапчастям готовят единый реестр для российского рынка

Китайским автозапчастям готовят единый реестр для российского рынка
Автор фото: ru.freepik.com

В России может появиться единая цифровая база автозапчастей для автомобилей китайских марок. Проект документа разрабатывается комитетом Госдумы по экономической политике и предполагает обязательный учет комплектующих со стороны производителей и дилеров

Инициатива стала ответом на растущее число жалоб со стороны автовладельцев и сервисных центров. Даже при заказе деталей по VIN нередко выясняется, что запчасти не подходят к конкретной машине. Причина в большом количестве модификаций китайских моделей и их регулярных технических изменениях, которые не отражаются в доступных каталогах.

По оценкам экспертов, за последние двадцать лет в России было продано около трех миллионов автомобилей китайского производства, причем основная часть этого парка появилась после 2022 года. При этом одобрение типа транспортного средства выдается на усредненную версию модели, тогда как фактически на рынке присутствуют десятки вариаций одной и той же модели.

Представители дилерского сообщества отмечают, что отсутствие единой проверенной базы усложняет работу сервисов и увеличивает сроки ремонта. Ситуацию усугубляет наличие нескольких артикулов на одну и ту же деталь, что вынуждает подбирать комплектующие методом проб и ошибок.

В отрасли считают, что единый реестр может стать эффективным инструментом, но только при условии его централизованного наполнения и постоянной актуализации силами производителей и официальных дистрибуторов. В противном случае база рискует остаться формальностью.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Great Wall готовит новую модель в ретро-стилистике и намекает на запуск шестого бренда

22 декабря 2025
MHX6 500

Manhart превратил стандартную версию BMW X6 в спортивный кроссовер

22 декабря 2025

Путин заявил о временном характере повышения утильсбора на автомобили

22 декабря 2025
Volkswagen Polo Black Edition [UK] (2025)

Volkswagen поставил крест на бензиновых компактных моделях в Европе

22 декабря 2025
Porsche Carrera GT

Porsche вернула Carrera GT к первозданному состоянию

19 декабря 2025

Появились первые подробности об обновленном Xiaomi SU7

19 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2025) больше низов, плавнее ход Тест драйв
18 декабря 2025

Lada Niva Travel
"Больше низов, плавнее ход"
Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь
Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 9 1