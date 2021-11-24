Lancia Delta станет одним из первых электрических раллийных болидов

Lancia Delta Integrale – машина, которая в представлении не нуждается. Это легенда раллийных гонок, за которой тянется богатый шлейф достойных побед.

К сожалению, былая слава осталась позади, но известная английская тюнинг-мастерская GCK Exclusiv-e пожелала громко заявить о Lancia и сегодня. В результате чего, была подана заявка на участие в дебютном сезоне электрического класса Чемпионата мира по ралли-кроссу (FIA World Rallycross Championship).

Собственно, участвовать они будут, как раз, на Lancia Delta Integrale, но не простой, а на электрической! Да, на старт выйдет рестомод Delta Evo-e. Самое интересное заключается в том, что в своем стандартном исполнении автомобиль для гонок не подходит – штатная силовая установка достаточно скромная (менее двухсот лошадиных сил). Здесь на помощь приходит австрийская фирма Kreisel Electric, которая установит в машину свой 600-сильный электромотор. Сообщается, что автомобиль сможет разогнаться до ста за две секунды ровно.