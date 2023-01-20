Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2023

Lancia обновила свою единственную модель

Lancia обновила свою единственную модель

Компания Lancia объявила о рестайлинге хэтчбека Ypsilon, из которого сейчас состоит весь модельный ряд итальянского бренда

Прежде чем поговорить о модернизации машины поговорим о будущем самой Lancia. Как известно,  этот итальянский бренд принадлежит теперь альянсу Stellantis, руководство которого хочет создать из Lancia производителя премиальных машин, причем электрических.  Но продукты нового поколения покажут публике не раньше чем через год.

Вернемся к обновленному "Ипсилону". Моторная гамма модели теперь состоит только из компактных атмосферных моторов. Литровая «тройка» сочетается со стартер-генератором и развивает 70 лошадиных сил. Есть еще один двигатель объемом 1.2-литра , который работает на пропане - его мощность составляет 69 лошадиных сил.

Внешность модели дизайнеры Lancia освежили исключительно за счёт лёгких дизайнерских акцентов. В цветовой гамме Ypsilon появился новый цвет Dew Green, а в салоне — синие вставки на передней панели.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

На BMW i7 начнут показывать футбол

20 января 2023

Porsche разработала новую мультимедийную систему для старых моделей

20 января 2023

В России появится сервис брони мест для автомобилей на прохождение границы

19 января 2023
Voyah Free

В России запустились продажи минивэнов Voyah

19 января 2023

Volkswagen разработал «умный» климат-контроль

19 января 2023
Hyundai Santa Cruz (2022)

В Россию приехал пикап Hyundai Santa Cruz

19 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"

Написано новостей:

3 2 2 5 8