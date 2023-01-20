Lancia обновила свою единственную модель

Компания Lancia объявила о рестайлинге хэтчбека Ypsilon, из которого сейчас состоит весь модельный ряд итальянского бренда

Прежде чем поговорить о модернизации машины поговорим о будущем самой Lancia. Как известно, этот итальянский бренд принадлежит теперь альянсу Stellantis, руководство которого хочет создать из Lancia производителя премиальных машин, причем электрических. Но продукты нового поколения покажут публике не раньше чем через год.

Вернемся к обновленному "Ипсилону". Моторная гамма модели теперь состоит только из компактных атмосферных моторов. Литровая «тройка» сочетается со стартер-генератором и развивает 70 лошадиных сил. Есть еще один двигатель объемом 1.2-литра , который работает на пропане - его мощность составляет 69 лошадиных сил.

Внешность модели дизайнеры Lancia освежили исключительно за счёт лёгких дизайнерских акцентов. В цветовой гамме Ypsilon появился новый цвет Dew Green, а в салоне — синие вставки на передней панели.

