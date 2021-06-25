Lancia поделилась своим производственным планом

У итальянской марки сложилась крайне непростая судьба. Выпуская в течение нескольких лет один лишь хэтчбек Ypsilon для внутреннего итальянского рынка, компания могла и вовсе закрыться. Однако, вступление в альянс Stellantis спасло положение

Французы пообещали финансировать марку на протяжении десяти лет. Что касается модельного ряда, то в середине 2024 года свет увидит некий компактный хэтчбек. Более того, это будет гибридная модель! Теперь плавно перемещаемся в 2026 год. В этот период нам покажут компактный кроссовер. Более того – это будет настоящий и полноценный электромобиль!

Заметим, что модели разрабатываются в тесном сотрудничестве с Alfa Romeo и DS Automobiles. Впрочем, это не новость. О корпоративном сотрудничестве альянс говорил еще зимой текущего года.