Автомобильный портал Motorpage
25 июн 2021

Lancia поделилась своим производственным планом

Lancia поделилась своим производственным планом

У итальянской марки сложилась крайне непростая судьба. Выпуская в течение нескольких лет один лишь хэтчбек Ypsilon для внутреннего итальянского рынка, компания могла и вовсе закрыться. Однако, вступление в альянс Stellantis спасло положение

Французы пообещали финансировать марку на протяжении десяти лет. Что касается модельного ряда, то в середине 2024 года свет увидит некий компактный хэтчбек. Более того, это будет гибридная модель! Теперь плавно перемещаемся в 2026 год. В этот период нам покажут компактный кроссовер. Более того – это будет настоящий и полноценный электромобиль!

Заметим, что модели разрабатываются в тесном сотрудничестве с Alfa Romeo и DS Automobiles. Впрочем, это не новость. О корпоративном сотрудничестве альянс говорил еще зимой текущего года. 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition (2015)

В Mitsubishi заявили о возможности возрождения Lancer Evolution

25 июня 2021
Rolls-Royce Landspeed (2021)

В Rolls-Royce выпустили гоночный трибьют

25 июня 2021
Kia Sportage (2022)

Раскрыты характеристики нового Kia Sportage

25 июня 2021

Nissan представил раллийный Juke

25 июня 2021
Porsche 911 GT2 RS

Porsche 911 установил рекорд Нюрбургринга

25 июня 2021

Как убить Tesla?

25 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Picanto - kia picanto (2021) физика и лирика Тест драйв
24 июня 2021

KIA Picanto
"Физика и лирика"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque (2020) и переходы с аллюра на аллюр
Тест драйв
21 июня 2021

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque и переходы с аллюра на аллюр"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018) куда направлена стрела?
Тест драйв
18 июня 2021

Skoda Karoq
"Куда направлена стрела?"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 2 2