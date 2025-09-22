Leapmotor готовит к премьере флагманский кроссовер длиной более 5 метров

Китайская компания Leapmotor раскрыла дату премьеры своего самого большого кроссовера. Модель с индексом D19 представят 16 октября

По предварительным данным, длина автомобиля превысит 5 метров, а это уже полноразмерный кроссовер. На тизерных фото заметны двухъярусная светотехника и лидар на крыше. Внешность выполнена в фирменной стилистике других моделей бренда.

Технические характеристики пока неизвестны, но согласно инсайдерской информации, модель получит гибридную силовую установку. Цена на домашнем рынке составит около 300 тыс. юаней (примерно 3,5 млн рублей).

Серийное производство D19 стартует в первом квартале 2026 года. В целом Leapmotor планирует выпустить до 13 новых моделей в ближайшие три года.

