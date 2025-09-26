Lixiang готовится к старту официальных продаж в России

Стало известно, что 2025 года в России откроется первый официальный дилерский центр китайской марки Lixiang (Li Auto). Последним шагом станет сертификация всех моделей. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

Интересы Lixiang в нашей стране представляет дистрибьютор Sinomach Auto. Модельная линейка китайского бренда состоит из кроссоверов L6, L7 и L9, а также минивэна Mega. Однако эти автомобили до сих пор не имели сертификации, что ограничивало их официальный статус в России.

По данным Sinomach Auto, сейчас речь идёт именно о завершении процедуры получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое позволит Lixiang не только ввозить, но и официально продавать свои автомобили в России. В Минпромторге подтвердили, что ведомство оказывает поддержку китайскому бренду, в том числе через институт НАМИ.

Антон Алиханов лично посещал завод Lixiang в Китае и тестировал новый минивэн Mega, который, по его словам, будет одним из флагманов марки на российском рынке.

