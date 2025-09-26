Mercedes-AMG временно останется без руководителя

Mercedes-Benz объявил о масштабных кадровых изменениях в высшем руководстве компании. Поводом стала отставка технического директора Маркуса Шефера, который уходит после более чем 30 лет работы в концерне

Его место займет нынешний член правления Йорг Бурцер, курирующий производство и поставки на всех предприятиях. После назначения он станет техническим директором концерна и одновременно будет отвечать за разработку новых продуктов.

Дальнейшие перестановки коснулись спортивного подразделения Mercedes-AMG. Михаэль Шибе, возглавлявший его с марта 2023 года, покидает пост директора, чтобы сменить Бурцера. Таким образом, AMG на время останется без руководителя. Имя нового главы обещают назвать позже.

В Mercedes-Benz подчеркивают, что изменения символизируют «обновление в период трансформации рынка». Видимо, в компании считают, что этот шаг позволит бренду ускорить темпы электрификации модельного ряда.

