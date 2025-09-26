Автомобильный портал Motorpage
26 сен 2025

Mercedes-AMG временно останется без руководителя

Mercedes-AMG временно останется без руководителя
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz объявил о масштабных кадровых изменениях в высшем руководстве компании. Поводом стала отставка технического директора Маркуса Шефера, который уходит после более чем 30 лет работы в концерне

Его место займет нынешний член правления Йорг Бурцер, курирующий производство и поставки на всех предприятиях. После назначения он станет техническим директором концерна и одновременно будет отвечать за разработку новых продуктов.

Дальнейшие перестановки коснулись спортивного подразделения Mercedes-AMG. Михаэль Шибе, возглавлявший его с марта 2023 года, покидает пост директора, чтобы сменить Бурцера. Таким образом, AMG на время останется без руководителя. Имя нового главы обещают назвать позже.

В Mercedes-Benz подчеркивают, что изменения символизируют «обновление в период трансформации рынка». Видимо, в компании считают, что этот шаг позволит бренду ускорить темпы электрификации модельного ряда.
 

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

Последние новости

...
Koenigsegg Sadairs Spear (2026)

Koenigsegg разрабатывает доступный спорткар

26 сентября 2025

Lixiang готовится к старту официальных продаж в России

26 сентября 2025

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года

26 сентября 2025
Changan CS75 Plus (2024)

В Калининграде готовятся к расширению модельной линейки Changan

25 сентября 2025

GAC и Huawei запускают новый бренд электромобилей Qijing

25 сентября 2025

В России предлагают разрешить сдачу на права без автошкол

25 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе
Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 3 8 8