17 дек 2025

Audi продала ItalDesign американцам

Audi продала ItalDesign американцам
Автор фото: ItalDesign

Концерн Audi объявил о завершении реструктуризации, в рамках которой контроль над знаменитой итальянской дизайн-студией ItalDesign перешел к американской компании UST. Новый владелец базируется в Калифорнии и известен прежде всего как разработчик цифровых софтов и систем на базе ИИ

В Audi подчеркивают, что речь идет не просто о продаже актива, а о формировании стратегического партнерства. Предполагается, что объединение опыта ItalDesign и UST позволит предложить рынку полный цикл создания автомобилей для сторонних заказчиков. В него войдут цифровое проектирование, разработка прототипов и сопровождение запуска серийного производства.

Дополнительным преимуществом сделки для ItalDesign станет расширение международного присутствия. Благодаря инфраструктуре UST студия сможет активнее работать за пределами Европы, используя офисы партнера более чем в тридцати странах мира.

При этом связь с немецким автопроизводителем не будет полностью разорвана. Audi сохранит статус одного из партнеров ItalDesign, хотя формат и сроки сотрудничества пока не уточняются. Также известно, что и Lamborghini оставляет за собой миноритарную долю в капитале студии.
 

