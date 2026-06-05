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5 июн 2026

«Москвич» укрепляет позиции в регионах. На ПМЭФ 2026 подписан пакет новых соглашений

«Москвич» укрепляет позиции в регионах. На ПМЭФ 2026 подписан пакет новых соглашений
Автор фото: «Москвич»

Технокластер «Москвич» использовал площадку Петербургского международного экономического форума 2026 года для расширения сотрудничества с регионами и промышленными партнерами. В ходе форума компания подписала сразу несколько соглашений, направленных на развитие транспортных проектов, локализацию производства компонентов и подготовку специалистов для отрасли

Первое соглашение было заключено 3 июня между генеральным директором АО МАЗ «Москвич» Еленой Фроловой и главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. Документ предусматривает развитие экологически устойчивого городского транспорта за счет внедрения сервиса краткосрочной аренды электромобилей на территории региона.

На следующий день компания продолжила серию переговоров на стенде Правительства Москвы. Одним из ключевых итогов стало подписание соглашения с Карачаево Черкесской Республикой. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития экотуризма и совершенствования логистических процессов предприятий региона.

Отдельное внимание было уделено технологическому развитию продукции бренда. В рамках партнерства с АО «НЕКС-Т», входящим в состав группы NexTouch, «Москвич» намерен расширять локализацию, а также заниматься разработкой и серийным выпуском головных мультимедийных устройств для своих автомобилей. Со стороны компании документ подписал генеральный директор Владимир Крикушенко.

Еще одним направлением работы стало взаимодействие с образовательной средой. Совместно с РЭУ имени Г.В. Плеханова предприятие будет развивать практическую подготовку студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, формируя кадровый резерв для автомобильной промышленности.

По словам генерального директора АО МАЗ «Москвич» Елены Фроловой, подписанные на ПМЭФ 2026 соглашения должны способствовать как дальнейшему развитию предприятия, так и укреплению российского автомобилестроения в целом. Руководитель компании подчеркнула, что сотрудничество с регионами и промышленными партнерами открывает дополнительные возможности для реализации новых проектов и развития отрасли.
 

При написании новости использовалась информация:
«Москвич»

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