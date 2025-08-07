МВД предупреждает водителей о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами от ГАИ

Министерство внутренних дел России зафиксировало новую волну мошенничества, связанного с поддельными письмами якобы от ГАИ. Эти рассылки делаются для кражи персональных и банковских данных, а также заражения устройств вредоносным ПО

Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, злоумышленники отправляют сообщения через электронную почту и мессенджеры. В письмах утверждается, что адресат нарушил правила дорожного движения, а в приложении содержится якобы официальное постановление со штрафом.

Фальшивые письма зачастую включают PDF-файл, в котором могут быть указаны реальные данные: имя владельца, номер автомобиля и другие персональные сведения. При этом в документе размещается кнопка «Оплатить сейчас», ведущая на поддельный сайт, имитирующий государственные или банковские ресурсы.

После перехода по ссылке пользователя просят ввести данные банковской карты, включая CVV-код и одноразовые коды из СМС. В других случаях происходит автоматическая загрузка вируса, который может получить доступ к паролям, банковским приложениям, мессенджерам, камере и микрофону устройства.

В МВД подчеркивают: официальные уведомления о штрафах направляются исключительно через официальные приложения, в том числе «Госуслуги». Если получено подозрительное письмо, не стоит переходить по ссылкам и вводить какие-либо данные.