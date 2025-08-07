Автомобильный портал Motorpage
7 авг 2025

МВД предупреждает водителей о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами от ГАИ

МВД предупреждает водителей о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами от ГАИ
Автор фото: из открытых источников

Министерство внутренних дел России зафиксировало новую волну мошенничества, связанного с поддельными письмами якобы от ГАИ. Эти рассылки делаются для кражи персональных и банковских данных, а также заражения устройств вредоносным ПО

Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, злоумышленники отправляют сообщения через электронную почту и мессенджеры. В письмах утверждается, что адресат нарушил правила дорожного движения, а в приложении содержится якобы официальное постановление со штрафом.

Фальшивые письма зачастую включают PDF-файл, в котором могут быть указаны реальные данные: имя владельца, номер автомобиля и другие персональные сведения. При этом в документе размещается кнопка «Оплатить сейчас», ведущая на поддельный сайт, имитирующий государственные или банковские ресурсы.

После перехода по ссылке пользователя просят ввести данные банковской карты, включая CVV-код и одноразовые коды из СМС. В других случаях происходит автоматическая загрузка вируса, который может получить доступ к паролям, банковским приложениям, мессенджерам, камере и микрофону устройства.

В МВД подчеркивают: официальные уведомления о штрафах направляются исключительно через официальные приложения, в том числе «Госуслуги». Если получено подозрительное письмо, не стоит переходить по ссылкам и вводить какие-либо данные.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen создаст новый Amarok на базе китайского пикапа

07 августа 2025
Zacoe Lamborghini Revuelto

Zacoe сделал из Lamborghini Revuelto злодейский автомобиль

07 августа 2025

Искусственный интеллект выходит на дороги Москвы

07 августа 2025

Самый дорогой Subaru Prodrive P25 оценили в 930 000 долларов

06 августа 2025
Buick Electra Orbit Concept (2025)

Buick представил в Китае футуристичный концепт Electra Orbit с крыльями

06 августа 2025

Subaru готовит три новых электрических кроссовера

06 августа 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны
Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"
Omoda C7 - omoda c7 (2024) градус авангарда
Тест драйв
11 июля 2025

Omoda C7
"Градус авангарда"

Написано новостей:

3 6 2 0 5