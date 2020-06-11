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11 июн 2020

На камеры видеофиксации повесят регистраторы

На камеры видеофиксации повесят регистраторы

Новая мера направлена на борьбу с вандализмом — неизвестные нередко выводят комплексы из строя и воруют оборудование

Для борьбы с вандализмом все комплексы видеофиксации нарушений на дорогах Подмосковья, передвижные и стационарные, оснастят системами наблюдения. Кое-где такие камеры уже размещены, благодаря чему личности вандалов были установлены более чем в 90% случаев. Поэтому теперь мобильные комплексы оснастят регистраторами кругового обзора, а стационарные — скрытыми видеокамерами высокого разрешения.

Как сообщают "За Рулем", с января по май 2020 года количество нападений на комплексы фиксации нарушений увеличилось вдвое по сравнению тем же периодом 2019 года. Всего зафиксировано 152 случая вандализма: 61 — в отношении стационарных комплексов, и 91 — в отношении передвижных. В половине случаев нападавшие имели при себе оружие, из-за чего в 8% случаев пострадали операторы передвижных комплексов.

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За рулем

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