На камеры видеофиксации повесят регистраторы

Новая мера направлена на борьбу с вандализмом — неизвестные нередко выводят комплексы из строя и воруют оборудование

Для борьбы с вандализмом все комплексы видеофиксации нарушений на дорогах Подмосковья, передвижные и стационарные, оснастят системами наблюдения. Кое-где такие камеры уже размещены, благодаря чему личности вандалов были установлены более чем в 90% случаев. Поэтому теперь мобильные комплексы оснастят регистраторами кругового обзора, а стационарные — скрытыми видеокамерами высокого разрешения.

Как сообщают "За Рулем", с января по май 2020 года количество нападений на комплексы фиксации нарушений увеличилось вдвое по сравнению тем же периодом 2019 года. Всего зафиксировано 152 случая вандализма: 61 — в отношении стационарных комплексов, и 91 — в отношении передвижных. В половине случаев нападавшие имели при себе оружие, из-за чего в 8% случаев пострадали операторы передвижных комплексов.