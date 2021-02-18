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18 фев 2021

Назван российский регион без камер

Назван российский регион без камер

Интересно, существует ли в нашей стране такое место, где камер нет вовсе? Где ты находишься, о райский уголок!?

На самом деле такое место существует. Нет, мы не шутим, оно действительно есть! И речь идет не про какую-то деревушку или ПГТ. В нашей стране есть целый регион, где камер нет! Речь идет о родине чукчей – Чукотке.  Слабо камеры распространены в Ямало-Ненецком автономном округе и в Магаданском крае.

Анти-лидерами же являются Москва и Подмосковье. Кроме того, в топ-5 регионов входит Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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