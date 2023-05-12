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12 май 2023

Названа дата выхода электрокара Cupra

Названа дата выхода электрокара Cupra
Автор фото: фирма-производитель

Самый доступный электрокар испанской марки Cupra, входящей в Volkswagen Group появится на глобальном рыке в 2025 году

Информации о машине немного - у нее будет несколько вариантов силовых установок. В самом мощном исполнении электромотор разовьет 226 лошадиных сил. Кроме того, инженеры Cupra прогнозировали время разгона до 100 км/ч за 6,9 секунды при запасе хода в 440 километров.

Внешность автомобиля будет близка к прототипу Raval, который показали еще в 2021 году. На его дизайн повлияли компьютерные игры. UrbanRebel получил агрессивный передний бампер с огромным воздухозаборником, широкие колёсные арки и массивное антикрыло.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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