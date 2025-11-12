Немецкие тюнеры «прокачали» Audi SQ5 до 440 л.с.

Немецкое ателье ABT представило собственную версию кроссовера Audi SQ5, которая может занять место так и не вышедшей «заряженной» модификации RS Q5

Внешне SQ5 от ABT отличается от стандартной версии наличием переднего сплиттера, заднего диффузора и увеличенным спойлером на крыше. Кузов окрасили в синий цвет, и в комплекте идут глянцево-черные 22-дюймовые колесные диски ABT Evo. В салоне изменений немного. ABT ограничился фирменными ковриками и подсветкой с логотипом компании.

Под капотом установлен 3,0-литровый турбомотор V6, который после установки модуля ABT Power S развивает 440 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Это на 72 силы и 50 Нм больше, чем у стандартного SQ5. Также модель получила новую подвеску, которая занизила дорожный просвет на 45 мм.

Комплект тюнинга уже готов для установки на стандартный SQ5 и будет доступен также для версии SQ5 Sportback, но только без спойлера. О стоимости улучшений ABT пока не сообщил.

