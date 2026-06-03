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3 июн 2026

Нетрезвых водителей в России могут обязать проходить лечение и реабилитацию

Нетрезвых водителей в России могут обязать проходить лечение и реабилитацию
Автор фото: magnific.com/ru

МВД России, Минздраву и Минюсту поручили проработать вопрос о введении обязательной медицинской реабилитации для граждан, привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде

Соответствующая инициатива включена в план реализации государственной стратегии повышения безопасности дорожного движения. Ведомствам предстоит оценить возможность закрепления нормы, согласно которой суд или иной уполномоченный орган сможет возлагать на нарушителя обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и медицинскую реабилитацию, связанную с употреблением психоактивных веществ.

Новая мера может применяться как в рамках административных правонарушений, так и при рассмотрении уголовных дел, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

Результаты проведенной работы МВД России, Минздрав России и Минюст России должны представить в правительство до 2027 года. После этого будет принято решение о возможном внедрении соответствующих изменений в законодательство.

Помимо этого, Минздрав и МВД до 2027 года подготовят изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Планируется уточнить механизм проведения процедуры в случаях, когда из-за состояния человека выполнить освидетельствование в полном объеме невозможно.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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