Автомобильный портал Motorpage
24 мар 2026

Nio готовит к дебюту флагманский кроссовер NS9

Автор фото: фирма-производитель

В сети появились изображения нового флагманского кроссовера Nio NS9, который уже называют самым крупным представителем данного сегмента в Китае

Презентация модели состоится на Пекинском автосалоне в этом году. По имеющейся информации, длина модели составит 5366 мм, что превышает даже Rolls-Royce Cullinan. Однако инженеры марки делают ставку не только на размеры, но и на инновационные технологии. Сообщается, что в рамках испытаний автомобиль продемонстрировал устойчивость при проколе шин на скоростях до 150 км/ч, а также плавность хода за счет новой подвески SkyRide.

В линейке ожидается полностью электрическая версия мощностью 707 л.с. и запасом хода до 620 км. Вероятно, в будущем появятся гибридные модификации, но официальных подтверждений этому пока нет.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

Комментарии к новости

Последние новости

...

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Написано новостей:

3 6 9 7 2