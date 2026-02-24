Автомобильный портал Motorpage
24 фев 2026

Nio установил рекорд по скорости замены аккумулятора

Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Nio установила рекорд, доведя суточное количество операций по замене разряженных аккумуляторов до 175 976 шт

В пересчете на общий объем это означает, что в среднем одна замена батареи происходила каждые 0,5 секунд. Параллельно Nio преодолела символическую отметку в 100 миллионов замен аккумуляторов с момента запуска первой станции в 2018 году. Тогда процесс занимал до 5 мин, требовал участия персонала и обеспечивал не более 120 операций в сутки. За прошедшие годы технология сделала качественный скачок.

Современные станции Nio выполняют замену батареи за 2 минуты 24 секунды, вмещают до 23 аккумуляторов и способны обслуживать до 480 автомобилей в день. Вся процедура полностью автоматизирована и не требует участия персонала. Водителю необходимо только заехать на платформу, и далее роботизированная система сама делает всю работу.

