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22 июл 2026

В России хотят разрешить регистрацию автомобилей из базы розыска Интерпола

В России хотят разрешить регистрацию автомобилей из базы розыска Интерпола
Автор фото: magnific.com/ru

В России могут изменить правила регистрации автомобилей, находящихся в международном розыске по линии Интерпола. Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Государственную думу

Документ предусматривает защиту россиян, которые приобрели автомобиль, не зная о его статусе. Предполагается, что такие транспортные средства можно будет поставить на учет в МВД и использовать на законных основаниях, если прежний собственник не заявит на них свои права.

Необходимость изменений связана с тем, что автомобили зачастую попадают в международную базу розыска спустя продолжительное время после угона. За этот период машина может несколько раз сменить владельца и оказаться в России. После появления информации в базе Интерпола действующий собственник сталкивается с невозможностью зарегистрировать автомобиль, а иногда и с уголовно-процессуальными процедурами.

Эксперты отмечают, что действующий закон о регистрации транспортных средств требует обновления. По их словам, дополнительную проблему создают автомобили с иностранными регистрационными знаками, которые фактически остаются вне российского правового поля и не фиксируются автоматическими системами контроля.

При этом речь не идет о полной легализации угнанных автомобилей. Законопроект призван урегулировать ситуацию, когда прежний владелец уже не претендует на транспортное средство, а новый собственник приобрел его добросовестно и не имеет возможности оформить машину на себя.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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