6 апр 2026

Nissan X-Terra возвращается с классическим V6

Компания Nissan готовит возвращение модели X-Terra. Дебют запланирован на 2028 год

Новый X-Terra станет рамным внедорожником по типу Toyota 4Runner, однако с иной силовой установкой. В отличие от трендов на компактные турбированные 4-цилиндровые двигатели, модель получит V?образный 6-цилиндровый мотор.

На выбор предложат две версии. Первая – классическая, с двигателем внутреннего сгорания (не гибридная). По мнению экспертов, наиболее вероятный кандидат на эту роль – атмосферный 3,8?литровый V6, который сейчас устанавливается на пикап Frontier. В качестве альтернативы называется битурбированный 3,0?литровый мотор от спорткара Nissan Z и седана Infiniti Q50. Вторая модификация будет представлять собой полноценный гибрид с V6, который будет работать в паре с электромотором.

При этом от некоторых опций производитель отказался окончательно. Внедорожник не получит полностью электрической версии (EV), а также механической коробки передач. Все версии будут агрегатироваться «автоматом».
 

