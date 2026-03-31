Норвежцы готовят 1500-сильный суперкар на базе Huracan

Норвежская компания Zyrus Engineering представила новый проект Zyrus Strada R3, который может стать одной из самых заметных интерпретаций Lamborghini Huracan

Модель опирается на платформу итальянского суперкара, однако отличается полностью оригинальным дизайном и аэродинамическими элементами. Судя по тизерам, суперкар получил более широкий воздухозаборник, Х-образную светодиодную оптику, а также массивное антикрыло и расширенную колею.

Инженеры сохранили двигатель V10, но оснастили его двойным турбонаддувом. В результате, мощность теперь достигает 1500 л.с. Сообщается, что благодаря аэродинамическому обвесу создается прижимная сила в 1500 кг, при этом масса самого суперкара составляет 1424 кг. Разгон до «сотни» и максимальная скорость пока не сообщаются.

В компании подчеркивают, что Strada R3 является не просто очередным проектом, а своеобразной данью уважения эпохе 10-цилиндровых моторов. На фоне перехода индустрии к гибридным и электрическим установкам такие разработки становятся редкостью.

