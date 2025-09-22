Новый флагманский кроссовер Porsche не будет электрокаром

Компания официально подтвердила, что ее будущий трехрядный флагманский кроссовер, изначально задуманный как электрокар, получит традиционную и гибридную силовые установки

Причина в том, что продажи электромобилей растут медленнее прогнозов. По словам генерального директора Porsche Оливера Блума, «автомобильная индустрия переживает масштабные изменения, и компания вынуждена перестраивать стратегию под новые реалии».

Ранее планировалось выпустить электрокроссовер в 2027 году. Модель под кодовым названием K1 должна была базироваться на новой платформе Scalable Systems Platform от Volkswagen Group. Однако после пересмотра планов сроки запуска флагмана могут измениться.

Porsche не отказывается от электрификации полностью. В гамме останутся Taycan, Macan EV, Cayenne EV и будущий электрический 718. Но параллельно бренд продолжит развивать линейку автомобилей с ДВС и гибридами, включая новые поколения Cayenne и Panamera, которые будут актуальны как минимум до 2030-х годов.

