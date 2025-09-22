Автомобильный портал Motorpage
22 сен 2025

Новый флагманский кроссовер Porsche не будет электрокаром

Новый флагманский кроссовер Porsche не будет электрокаром
Автор фото: фирма-производитель

Компания официально подтвердила, что ее будущий трехрядный флагманский кроссовер, изначально задуманный как электрокар, получит традиционную и гибридную силовые установки

Причина в том, что продажи электромобилей растут медленнее прогнозов. По словам генерального директора Porsche Оливера Блума, «автомобильная индустрия переживает масштабные изменения, и компания вынуждена перестраивать стратегию под новые реалии».

Ранее планировалось выпустить электрокроссовер в 2027 году. Модель под кодовым названием K1 должна была базироваться на новой платформе Scalable Systems Platform от Volkswagen Group. Однако после пересмотра планов сроки запуска флагмана могут измениться.

Porsche не отказывается от электрификации полностью. В гамме останутся Taycan, Macan EV, Cayenne EV и будущий электрический 718. Но параллельно бренд продолжит развивать линейку автомобилей с ДВС и гибридами, включая новые поколения Cayenne и Panamera, которые будут актуальны как минимум до 2030-х годов.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Dacia Duster Pick-Up

Dacia превратила Duster в компактный пикап

19 сентября 2025
Dreame Auto

Китайский производитель пылесосов бросает вызов Bugatti и Bentley

19 сентября 2025
Hyundai Ioniq 6 N (2026)

Hyundai готовит к 2030 году более семи «заряженных» N-версий

19 сентября 2025
Toyota GR Corolla (2026)

Toyota обновила GR Corolla

19 сентября 2025

Путин одобрил инициативу продажи «красивых» номеров через Госуслуги

19 сентября 2025
Rolls-Royce Cullinan Cosmos

Rolls-Royce представил Cullinan Cosmos с уникальным расписанным вручную потолком

18 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"
Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой
Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"

Написано новостей:

3 6 3 6 8