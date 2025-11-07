Автомобильный портал Motorpage
7 ноя 2025

Новогодних скидок на автомобили не будет, цены могут вырасти к концу года

Российские автолюбители в этом году останутся без традиционных новогодних скидок. Об этом сообщил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в интервью «Российской газете». По его словам, на рынке нет предпосылок для снижения цен и даже, напротив, некоторые модели могут подорожать.

Отмечается, что основными причинами отсутствия новогодних акций являются сокращение запасов автомобилей у дилеров, особенно среди популярных китайских марок, ослабление рубля и пересмотр механизма расчета утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 декабря. Подщеколдин пояснил, что запасы активно сокращались летом и осенью, а новые условия утильсбора лишь усиливают давление на цены. В итоге новогодних распродаж ждать не стоит.

Он также добавил, что по итогам 2025 года российский рынок новых автомобилей может сократиться примерно на 20% и составить около 1,3 миллиона машин.

По данным аналитического агентства «Автостат», за десять месяцев 2025 года в России было продано 1,06 миллиона новых легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем годом ранее. При этом больше всего машин былореализовано в октябре (165,7 тысяч шт.).
 

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета

