Параллельному импорту конец? Объемы поставок упали на 40%

Российский рынок параллельного импорта переживает серьезный спад. По данным «Автостата», с января по август 2025 года в страну ввезли всего 70,8 тысячи автомобилей, что на 40% меньше, чем годом ранее

Главным источником ввоза остаётся Китай. На него приходится 41,2% всех ввозимых в страну машин. Следом идут Киргизия (26,4%) и Беларусь (13,3%), однако именно киргизское направление показало наибольшее падение в минус 67%. Единственный рост наблюдается только у Южной Кореи, которая увеличила поставки на 165% и заняла 6,6% рынка. Япония замыкает пятерку с долей 2,6%.

По популярности марок безоговорочно лидирует Toyota, на которую приходится почти каждый пятый автомобиль (18,1%). В топ-5 также вошли BMW (11%), Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%). Замыкают десятку Mazda, Kia, Volkswagen, Lexus и Changan.

Объёмы поставок автомобилей по параллельному импорту снижаются с каждым годом. В 2024-м рынок просел на 20%, до 181,2 тыс., а теперь падение стало еще более заметным.

В целом причин угасания параллельного импорта две. Во-первых, за последние три года многократно увеличилось число китайских марок, которые поставляют к нам свои машины официально или уже выпускают их на территории РФ. Кроме того, ряд российских заводов наладил производство китайских моделей уже под отечественными брендами. Во-вторых, Минпромторг ежегодно увеличивает утилизационный сбор. Ввозить машины в Россию на коммерческой основе становится всё менее выгодно. В ноябре ожидается очередное повышение сбора, а также планируется отменить льготные ставки на электрокары и гибриды.