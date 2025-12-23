Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2025

Лизинговые автомобили возвращаются на рынок с большими скидками

Лизинговые автомобили возвращаются на рынок с большими скидками
Автор фото: ru.freepik.com

В ближайшее время в России начнут работу специализированные хабы по продаже автомобилей из лизинговых стоков. Как сообщают участники рынка, всего планируется открыть около 10 таких площадок, где машины будут предлагаться с заметным дисконтом

На продажу выставят как легковые автомобили, так и коммерческий транспорт. Существенную долю стоков занимают грузовики и прицепы, а также машины из корпоративных парков, такси и служб доставки. Общий объем техники уже превысил 50 тысяч единиц, что вынуждает лизинговые компании искать системные решения для ее реализации.

По словам представителей отрасли, без централизованного подхода такие активы быстро теряют ликвидность. Новые хабы позволяют проводить диагностику, предпродажную подготовку и хранение автомобилей в одном месте, снижая риски и ускоряя возврат средств в оборот.

При этом эксперты отмечают, что значительная часть автомобилей имеет большой пробег и находится не в лучшем состоянии. Это означает дополнительные расходы на ремонт и восстановление перед выходом на рынок. Фактически лизинговые компании все чаще берут на себя функции автодилеров, самостоятельно занимаясь продажей и подготовкой машин.

Спрос на такую технику напрямую зависит от размера скидок. По оценкам специалистов, без дисконта не менее 20% интерес со стороны покупателей будет минимальным, особенно в сегменте грузовых автомобилей. Рынок по-прежнему насыщен нераспроданными машинами, и конкурировать с ними можно, только предоставляя более выгодные цены.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Pathfinder (2026)

Nissan Pathfinder обновился и подорожал

23 декабря 2025

Hyundai готовит свой самый большой электрокар в линейке

23 декабря 2025

Great Wall готовит новую модель в ретро-стилистике и намекает на запуск шестого бренда

22 декабря 2025
MHX6 500

Manhart превратил стандартную версию BMW X6 в спортивный кроссовер

22 декабря 2025

Китайским автозапчастям готовят единый реестр для российского рынка

22 декабря 2025

Путин заявил о временном характере повышения утильсбора на автомобили

22 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2025) больше низов, плавнее ход Тест драйв
18 декабря 2025

Lada Niva Travel
"Больше низов, плавнее ход"
Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь
Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 9 6