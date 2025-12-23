Лизинговые автомобили возвращаются на рынок с большими скидками

В ближайшее время в России начнут работу специализированные хабы по продаже автомобилей из лизинговых стоков. Как сообщают участники рынка, всего планируется открыть около 10 таких площадок, где машины будут предлагаться с заметным дисконтом

На продажу выставят как легковые автомобили, так и коммерческий транспорт. Существенную долю стоков занимают грузовики и прицепы, а также машины из корпоративных парков, такси и служб доставки. Общий объем техники уже превысил 50 тысяч единиц, что вынуждает лизинговые компании искать системные решения для ее реализации.

По словам представителей отрасли, без централизованного подхода такие активы быстро теряют ликвидность. Новые хабы позволяют проводить диагностику, предпродажную подготовку и хранение автомобилей в одном месте, снижая риски и ускоряя возврат средств в оборот.

При этом эксперты отмечают, что значительная часть автомобилей имеет большой пробег и находится не в лучшем состоянии. Это означает дополнительные расходы на ремонт и восстановление перед выходом на рынок. Фактически лизинговые компании все чаще берут на себя функции автодилеров, самостоятельно занимаясь продажей и подготовкой машин.

Спрос на такую технику напрямую зависит от размера скидок. По оценкам специалистов, без дисконта не менее 20% интерес со стороны покупателей будет минимальным, особенно в сегменте грузовых автомобилей. Рынок по-прежнему насыщен нераспроданными машинами, и конкурировать с ними можно, только предоставляя более выгодные цены.