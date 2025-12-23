Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2025

Hyundai готовит свой самый большой электрокар в линейке

Hyundai готовит свой самый большой электрокар в линейке
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai опубликовала первый тизер своего самого большого электромобиля. Презентация модели пройдет в январе

Официальной информации пока немного. Hyundai подтверждает, что модель получит быструю зарядку, а длина кузова составит 5,25 м (это больше, чем флагманский кроссовер Ioniq 9). Можно предположить, что речь идет об электрической модификации минивэна Staria, а не о совершенно новой модели. Такое мнение и подкрепляется фирменной светодиодной полосой, как у актуальной версии Staria, которую можно заметить на тизере.

Сейчас минивэн Staria предлагается с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Слухи о том, что компания может выпустить электрическую модификацию, шли еще с 2024 года. Можно предположить, что новая версия создается для закрепления бренда на рынках Европы и Азии, где популярность электрических минивэнов последние несколько лет растет.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Great Wall готовит новую модель в ретро-стилистике и намекает на запуск шестого бренда

22 декабря 2025
MHX6 500

Manhart превратил стандартную версию BMW X6 в спортивный кроссовер

22 декабря 2025

Китайским автозапчастям готовят единый реестр для российского рынка

22 декабря 2025

Путин заявил о временном характере повышения утильсбора на автомобили

22 декабря 2025
Volkswagen Polo Black Edition [UK] (2025)

Volkswagen поставил крест на бензиновых компактных моделях в Европе

22 декабря 2025
Porsche Carrera GT

Porsche вернула Carrera GT к первозданному состоянию

19 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2025) больше низов, плавнее ход Тест драйв
18 декабря 2025

Lada Niva Travel
"Больше низов, плавнее ход"
Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь
Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023)
Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 9 6