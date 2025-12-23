Hyundai готовит свой самый большой электрокар в линейке

Компания Hyundai опубликовала первый тизер своего самого большого электромобиля. Презентация модели пройдет в январе

Официальной информации пока немного. Hyundai подтверждает, что модель получит быструю зарядку, а длина кузова составит 5,25 м (это больше, чем флагманский кроссовер Ioniq 9). Можно предположить, что речь идет об электрической модификации минивэна Staria, а не о совершенно новой модели. Такое мнение и подкрепляется фирменной светодиодной полосой, как у актуальной версии Staria, которую можно заметить на тизере.

Сейчас минивэн Staria предлагается с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками. Слухи о том, что компания может выпустить электрическую модификацию, шли еще с 2024 года. Можно предположить, что новая версия создается для закрепления бренда на рынках Европы и Азии, где популярность электрических минивэнов последние несколько лет растет.