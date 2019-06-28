Подмосковные власти раскрыли места установки дорожных камер

Свершилось, власти Подмосковья выложили в открытый доступ карту, на которой отмечены места установки стационарных комплексов фотовидеофиксации. Помимо этого, на официальном сайте опубликован список передвижных камер и координаты их установки

На данный момент раскрыто около 500 точек. Каждая локация сопровождается текстовым описанием расположения и точными координатами. Любопытно, что карта сама по себе является динамической- место установки комплексов может меняться, если появится более аварийно-опасный участок.

По данным министерства транспорта, всего в Подмосковье установлено более 1200 стационарных камер и еще 200 передвижных комплексов. Все они контролируются через систему ГЛОНАСС или по GPS-координатам. Напомним, что за два дня до обнародования карты, 26 июня, президент России Владимир Путин потребовал не скрывать места установки камер и не прятать их, особенно важно, по его словам, делать камеры открытыми на аварийно-опасных участках дороги.