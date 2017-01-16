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16 янв 2017

Продажи Sollers Group в России по итогам года сократились на 7,1 процента

Продажи Sollers Group в России по итогам года сократились на 7,1 процента
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что группа компания Sollers Group в прошлом году продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке.

Как указывается в отчете Комитета, по итогам прошлого года на первичном рынке в России было реализовано 49 989 автомобилей, что на 7,1% ниже результатов 2015 года. В декабре объем продаж автомобилей аффилированных брендов был зафиксирован на уровне 5 911 экземпляров. В сравнении с декабрем позапрошлого года этого показатель сократился на 8,1%. За отчетный период доля группы компаний на российском рынке выросла на 0,1 процентных пункта и составила 3,5%.

В структуре российских продаж Sollers Group в 2016 году наибольшая доля (97,7%) приходится на автомобили отечественного бренда УАЗ. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 48 848 автомобилей, тем самым улучшив свои результаты на полпроцента (+0,5). Однако, за прошлый месяц продажи отечественных автомобилей, напротив, сократились а 4,3%, до 5 909 экземпляров.

Оставшиеся 2,3% продаж приходятся на автомобили южнокорейского бренда SsangYong. В 2016 году компании продала на территории РФ 1 141 автомобилей, падение этого показателя в годовом отношении составило 78%. Из этого количества в декабре было продано только 2 автомобиля – на 99,2% меньше, чем в АППГ.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, АвтоБизнесРевю, АЕБ

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