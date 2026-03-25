Производители срочно скупают алюминий из-за кризиса на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже привело к сбоям в поставках алюминия и заставило автопроизводителей в срочном порядке формировать стратегические запасы

Ключевая проблема заключается в нарушении логистики через Ормузский пролив и снижении объемов производства в странах Персидского залива. На этот регион приходится около десятой части мирового выпуска первичного алюминия, что делает его критически важным для автопрома.

По данным экспертов, многие компании уже испытывают трудности с получением новых партий металла и вынуждены использовать накопленные резервы. При текущих темпах потребления этих запасов может хватить лишь на несколько месяцев. В отрасли не исключают, что при затягивании кризиса автозаводам придется снижать объемы выпуска уже к середине года.

Ситуация усугубляется и ростом цен. Котировки алюминия заметно увеличились, а дефицит особенно ощущается в сегменте специализированных сплавов, используемых для колес и компонентов силовых агрегатов.

На данный момент автопроизводители рассматривают альтернативные источники сырья. Речь идет как о расширении использования переработанных металлов, так и о возможных поставках из других стран. При этом эксперты предупреждают, что перенастройка цепочек поставок может занять до полутора лет.