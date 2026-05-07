Red Bull выводит на трек гиперкар RB17 мощностью 1200 л.с.

Компания Red Bull подтвердила начало финальной сборки первого экземпляра суперкара RB17. По словам руководителя проекта Роба Брея, уже в ближайшие недели гиперкар выйдет на полноценные тесты и испытания. Впервые автомобиль был представлен публике на Фестивале скорости в Гудвуде в 2024 году

RB17 оснащен гибридной силовой установкой с атмосферным V12 объемом 4,5 литра, разработанным компанией Cosworth. Мощность агрегата – 1000 л.с. при 15 000 об/мин. Дополнительно в паре с мотором работает 200-сильный электродвигатель, встроенный в коробку передач Xtrac. В итоге, суммарная мощность вырастает до 1200 л.с.

Red Bull заявляет, что масса гиперкара составляет 900 кг, а прижимная сила, которая создается благодаря аэродинамическому обвесу, достигает 1700 кг. Однако такой показатель удерживается на скоростях до 150 км/ч, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на шины. Максимальная скорость ограничена на 354 км/ч.

RB17 станет исключительно трековым автомобилем, поставки первым клиентам начнутся в следующем году. Для Red Bull это первый подобный проект в истории компании, которая начинала свой путь как производитель энергетических напитков.
 

