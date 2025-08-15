Рынок новых электрокаров в России начал восстанавливаться

По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле было реализовано 1 257 новых электрокаров, что на 15% больше, чем в июле прошлого года, когда было продано 1 094 машины. Это первый положительный результат с июня 2024 года, а также первый случай в нынешнем году, когда месячные продажи превысили отметку в тысячу единиц

Лидером продаж вновь стал китайский бренд Zeekr с результатом 313 автомобилей. На втором месте расположился «Москвич» (249 шт.), замкнул тройку лидеров Evolute (224 шт.). В ТОП-5 также вошли китайские Avatr (87 шт.) и BYD (67 шт.). У всех остальных производителей объем продаж в июле не превысил 50 шт.

Несмотря на июльский рост, общие показатели сегмента за семь месяцев остаются значительно ниже прошлогодних. С января по июль 2025 года в стране было продано 5 655 новых электромобилей, что вдвое меньше, чем за тот же период 2024-го. Доля электромобилей в структуре рынка также снизилась с 1,3% до 0,9%.

Самым продаваемым электрокаром на рынке снова стал кроссовер «Москвич 3е» с 249 проданными экземплярами. Это уже второй месяц подряд, когда эта отечественная модель является самым продаваемым электромобилем в РФ. Вторую и третью строчки рейтинга занимают Evolute i-PRO (183 шт.) и Zeekr 001 (180 шт.) соответственно. Также в пятерку лидеров вошли Avatr 11 (77 шт.) и Zeekr 7X (54 шт.).

