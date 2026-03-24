Россия меняет стандарты качества асфальта

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который регулирует характеристики материалов для производства асфальта и направлен на повышение качества дорожной инфраструктуры

Документ вступит в силу уже в апреле 2026 года и будет применяться при строительстве и ремонте автомобильных дорог, мостов и аэродромов. Основной акцент сделан на использовании современных полимерно-битумных вяжущих (битумы, модифицированные полимерами), которые доказали свою эффективность за последние годы применения.

В частности, согласно обновленным нормам, будут повышены требования к показателям температуры размягчения асфальтобетонных смесей (не ниже 45–62 градусов), а также установлены более строгие ограничения по вязкости и эластичности материалов. Это позволит дорожному покрытию лучше выдерживать нагрузки от тяжелого транспорта и перепады температур.

Ожидается, что новые стандарты снизят риск образования колеи в жаркую погоду и уменьшат вероятность растрескивания при низких температурах. В результате, срок службы асфальта увеличится, а расходы на ремонт и обслуживание дорог сократятся.

