12 авг 2025

Россия обгоняет другие страны по росту продаж новых автомобилей
Россия улучшила свои позиции в мировом авторейтинге, поднявшись с 15-й на 11-ю строчку по итогам первого полугодия 2025 года

Согласно данным «Автостат», июльские результаты позволили значительно укрепить позиции страны, несмотря на снижение продаж на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом, в сравнении с июнем, рынок показал рост на 34%.

Среди мировых тенденций выделяется уверенный рост авторынков Китая, США и Канады. С другой стороны, в Европе динамика неоднородная. Германия и Испания демонстрируют заметный подъем, тогда как Великобритания, Франция и Италия фиксируют падения продаж. В Южной Корее реализация новых автомобилей увеличивается в первую очередь за счет импорта. Эксперты также отмечают глобальный рост доли электромобилей и гибридов в структуре продаж этих стран.

В июле Россия реализовала 120 649 новых автомобилей, обогнав Италию и Францию и приблизившись к Мексике и Южной Корее. Лидерами мирового рынка остаются Китай (1,85 млн проданных машин, +6,9%), США (1,39 млн, +7,3%) и Япония (390,5 тыс., −3,6%).
 

