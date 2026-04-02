2 апр 2026

Российские власти утвердили новый план развития дорожных трасс до 2031 года

Правительство России утвердило обновленный план развития дорожной сети, рассчитанный до 2031 года. Документ предусматривает финансирование в размере 9,1 трлн рублей и охватывает ключевые направления строительства, реконструкции и содержания автотрасс по всей стране

Основной акцент сделан на расширении пропускной способности магистралей и устранении узких мест. В ближайшие годы планируется построить и модернизировать более 2 тысяч километров федеральных и региональных дорог. В перечень включены важнейшие направления, а также новые обходы крупных населенных пунктов, что должно снизить транзитную нагрузку на города.

Среди приоритетных проектов значатся модернизация трасс М-5 «Урал», Р-504 «Колыма» и других ключевых транспортных коридоров. Уже в текущем году ожидается завершение ряда крупных строительств, включая продление магистрали М-12 и расширение участков южных направлений.

На фоне активного развития дорожной сети власти фиксируют рост автомобилизации и увеличение интенсивности движения. Это усиливает нагрузку на инфраструктуру и требует дополнительных вложений не только в строительство, но и в содержание уже существующих дорог.

При этом в новом плане зафиксирован заметный дефицит финансирования. По оценкам экспертов, на ремонт и обслуживание федеральной сети до 2031 года не хватает около 1,85 трлн рублей. Кроме того, в 2026 году сокращены бюджетные ассигнования на ряд программ, включая деятельность госкомпании «Автодор».

При написании новости использовалась информация: Коммерсант
Коммерсант

