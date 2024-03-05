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5 мар 2024

Российским автомобилистам дали срок до 11 марта, чтобы покинуть Литву

Российским автомобилистам дали срок до 11 марта, чтобы покинуть Литву

Соответствующее заявление было сделано в социальных сетях таможенной службы Литвы. Все автомобили с российскими регистрационными номерами будут конфискованы или в лучшем случае, владельцев обяжут заплатить штраф

Для избежания соответствующей участи, российским автомобилистам придется зарегистрировать свое транспортное средство в Литве. Отмечается, что штраф может составить от 200 до 6000 евро (18 800 - 496 000 рублей). Правительство Литвы, аргументируя запрет на российские автомобили, ссылается на действующий санкционный режим и постановление Еврокомиссии, согласно которым автомобили с российскими регистрационными номерами на территории ЕС расцениваются, как запрещенный импорт.

Новые ограничения не коснутся российских граждан, совершающих на своих личных автомобилях (требуется присутствие владельца транспортного средства) транзитный переезд в Калининградскую область. У них будет в запасе 24 часа с момента пересечения границы.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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