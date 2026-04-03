3 апр 2026

Российским производителям запретили экспортировать бензин до 31 июля

Автор фото: ru.freepik.com

Правительство распространило ограничения на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов. Новые правила будут действовать до 31 июля 2026 года и вступают в силу с момента официального опубликования постановления (2 апреля)

Ранее подобные меры касались только компаний, не производящих нефтепродукты, однако теперь под действие запрета попадают и ключевые участники рынка. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка топлива в период сезонного роста спроса, который традиционно связан с активными сельскохозяйственными работами.

Дополнительным фактором стало подорожание нефти на мировых рынках. В правительстве отмечают, что геополитическая ситуация на Ближнем Востоке оказывает прямое влияние на ценовую динамику, что требует превентивных шагов для защиты внутреннего рынка.

При этом ограничения не затрагивают поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений. Таким образом, экспорт по международным контрактам сохранится.

Стоит напомнить, что аналогичные меры уже применялись ранее. Полный запрет на экспорт бензина был введен 31 августа 2025 года на фоне резкого роста цен и действовал до конца января 2026 года. В феврале власти допускали возможность повторного ограничения, если баланс спроса и предложения окажется под угрозой.

При написании новости использовалась информация: РИА новости
РИА новости

