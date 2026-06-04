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4 июн 2026

SAIC построит завод в Европе для производства автомобилей под брендом MG

SAIC построит завод в Европе для производства автомобилей под брендом MG
Автор фото: фирма-производитель

Китайский автоконцерн SAIC намерен открыть свой первый автомобильный завод на территории Европейского союза. Предприятие построят в испанском регионе Галисия

По словам главы регионального правительства Галисии Альфонсо Руэда, объем первоначальных инвестиций оценивается примерно в 200 млн евро. Помимо производственных мощностей проект предусматривает создание крупного логистического центра. Ожидается, что предприятие обеспечит около 1000 прямых рабочих мест, а также создаст дополнительные вакансии у поставщиков и подрядчиков. Власти региона подчеркивают, что в производстве будет использоваться значительное количество компонентов местного производства. Строительство завода планируют начать в 2028 году, после получения всех необходимых разрешений. Максимальная производственная мощность предприятия составит 120 000 автомобилей в год. При этом предполагается, что речь идет именно об электрокарах. Главным претендентом на расширение является марка MG, которая уже давно закрепилась на европейском рынке.

Испания тем временем становится одним из главных плацдармов для китайских автопроизводителей в Европе. Ранее стало известно, что Chery совместно с EBRO готовит запуск производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Барселоне. Выпуск машин должен начаться в конце этого года или в первом квартале 2027 года. К 2029 году предприятие рассчитывает выйти на объем до 150 000 автомобилей ежегодно.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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