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16 май 2017

Сборы с тяжелых грузовиков в России превысили 25,1 миллиарда рублей

Сборы с тяжелых грузовиков в России превысили 25,1 миллиарда рублей
Автор фото: Минтранс РФ

С момента запуска системы «Платон» в дорожный фонд поступило более 25,1 миллиарда рублей. На эти в 2016 году было отремонтировано более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, а также обеспечено софинансирование строительства 7 крупных мостов и реконструкции 24 аварийных путепроводов

По состоянию на 15 мая 2017 г. в системе взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам с грузовиков массой свыше 12 тонн «Платон» зарегистрировано 293 017 перевозчиков и 833 454 транспортных средств. При этом, только в апреле прирост составил 18 тысяч новых транспортных средств.

Напомним, что система взимания платы за проезд по федеральным дорогам грузового автотранспорта массой свыше 12 т. была введена в ноябре 2015 года. Изначально планировалось ввести тариф в 3,73 рубля за каждый километр. Однако, после многочисленных акций протеста, в правительстве снизили его до 1,53 рубля, а в апреле этого года он был увеличен до 1,9 рубля за километр пройденного пути. В настоящее время в некоторых регионах России продолжаются забастовки дальнобойщиков, которые требуют отмены взимания платы за проезд по федеральным дорогам. По разным данным в забастовке участвует от 500 до 200 водителей грузовых автомобилей, в большинстве своем это частные предприниматели.

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При написании новости использовалась информация:
Минтранс РФ

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