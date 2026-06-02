Seres готовит новый автомобильный бренд

Китайская компания Seres, известная прежде всего благодаря совместному с Huawei бренду Aito, готовится представить новую автомобильную марку. По данным китайских СМИ, официальный запуск состоится уже в июне 2026 года

Новый бренд будет ориентирован на молодых покупателей и спортивный сегмент рынка. Одной из его ключевых особенностей станет широкое использование технологий искусственного интеллекта, за разработку которых отвечает IT-корпорация ByteDance. Сообщается, что сотрудничество с ByteDance станет значительно более глубоким, чем традиционная интеграция цифровых сервисов в автомобили. Внутри самой компании проект получил обозначение Project A. Ожидается, что интеллектуальные функции станут одним из главных конкурентных преимуществ будущих моделей.

Продажи автомобилей новой марки планируется организовать не только в Китае, но и на зарубежных рынках. Для этого Seres уже формирует отдельные команды по маркетингу и развитию дилерской сети.