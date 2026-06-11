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11 июн 2026

Seres планирует снизить зависимость от Huawei, представив новый бренд Aiva

Seres планирует снизить зависимость от Huawei, представив новый бренд Aiva
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Seres, известная по марке Aito, которая была создана совместно с Huawei, объявила о запуске нового бренда Aiva. Этот шаг должен помочь автопроизводителю снизить зависимость от технологического партнера, на которого сегодня приходится основная часть бизнеса компании

Проблема стала особенно заметной по итогам 2025 года. Тогда Seres реализовал 472 000 автомобилей, из которых 426 000 пришлись на модели Aito. Таким образом, более 90% продаж компании обеспечил бренд, тесно связанный с Huawei.

Новая марка получила название Aiva, что расшифровывается как Artificial Intelligence Voyage Ahead. Вместе с брендом был представлен концептуальный кроссовер Origin Concept. В компании заявляют, что основной акцент сделан на использовании искусственного интеллекта и интеллектуальных сервисов нового поколения. Origin ляжет в основу первой серийной модели Aiva ME7. Ее выход на рынок запланирован до конца 2026 года.

Одним из ключевых отличий нового проекта стал отказ от ряда технологий Huawei. Для создания интеллектуальной мультимедийной системы для Aiva, Seres заключила соглашение с подразделением Volcano Engine компании ByteDance. Помимо самого информационно-развлекательного комплекса, автомобили получат интеграцию языковой модели Doubao, распознавание эмоций пользователя и доступ к сервисам Douyin и Feishu. Системы автономного вождения также будут разрабатываться без участия Huawei. Вместо комплекса Qiankun ADS компания выбрала сотрудничество с DeepRoute.ai.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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