26 мар 2026

Skoda уходит из Китая после резкого падения продаж

Чешская компания Skoda завершит продажи автомобилей в Китае к середине 2026 года. Решение стало итогом затяжного снижения спроса на фоне усиливающейся конкуренции со стороны автопроизводителей Поднебесной

Еще несколько лет назад Китай оставался ключевым рынком для бренда. В период с 2016 по 2018 год ежегодные продажи чешской марки превышали 300 тысяч автомобилей. Однако в последние годы ситуация изменилась кардинально. По итогам 2025 года, реализация сократилась до примерно 15 тысяч машин.

Основным фактором стала активная экспансия местных производителей, которые быстро адаптировались к электрификации и в короткие сроки вывели свои предложения на рынок. В результате, традиционные модели Skoda потеряли конкурентоспособность.

До окончательного ухода компания продолжит работать в Китае совместно с региональным партнером. При этом владельцам автомобилей гарантируют сохранение сервисного обслуживания и поставок запчастей.

В рамках новой стратегии Skoda сосредоточит усилия на развивающихся рынках. В числе приоритетных направлений названы Индия и страны Юго-Восточной Азии.

