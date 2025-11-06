Автомобильный портал Motorpage
6 ноя 2025

Стало известно, какие популярные в России иномарки подорожают после введения нового утильсбора

Автор фото: из открытых источников

С 1 декабря в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Теперь физические лица смогут пользоваться льготным тарифом только при ввозе машин мощностью до 160 л.с. Для более мощных моделей размер сбора возрастет в разы

По данным агентства «Автостат», за девять месяцев 2025 года россияне ввезли свыше 200 тысяч автомобилей, не подпадающих под льготы. Из них 62,4 тысячи новых и 205,8 тысячи с пробегом. Лидером среди новых автомобилей стал кроссовер Geely Monjaro, поставляемый в страну как официальными каналами, так и по параллельному импорту. Далее следуют Toyota RAV4, Toyota Highlander и BMW X3, которые уже несколько лет недоступны на российском рынке официально. В категории подержанных автомобилей первое место занял Hyundai Palisade. За ним следуют BMW 5-й серии, X3, X5, Subaru Levorg и KIA Sorento. Именно на эти модели новый утильсбор окажет наибольшее влияние, делая их импорт значительно менее выгодным.

Эксперты отмечают, что обновленная система рассчитана прежде всего на ограничение ввоза мощных и дорогостоящих машин частными лицами. При этом официальные поставщики ощутят влияние нововведения в меньшей степени, поскольку не пользовались льготами и ранее.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

