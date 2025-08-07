Столичный Дептранс назвал рекордсменов по эвакуациям в Москве в 2025 году

По сообщению столичного Дептранса, чаще всего на штрафстоянку в этом году попали владельцы BMW 325i и Haval Jolion

По данным ведомства, с начала 2025 года в Москве было повторно эвакуировано почти 12 тысяч автомобилей. В частности: дважды были перемещены 9473 машины, трижды – 1803 автомобиля и четыре раза – 334 авто.

Чаще всего эвакуация происходила из-за грубых нарушений правил парковки. Водители систематически оставляли машины под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах.

Власти призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и напомнили, что регулярные нарушения не только влекут за собой штрафы и эвакуацию, но могут стать причиной лишения водительских прав.

