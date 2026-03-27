«ТОП-5 АВТО» представил номинантов на звания лучших автомобилей в своем классе

Оргкомитет премии «ТОП-5 АВТО» представил лонг-лист претендентов на звание лучших автомобилей 2026 года. В него вошли более 60 моделей, которые дебютировали или прошли серьезное обновление на российском рынке за последний год

В категории «Компактный автомобиль / Кроссовер» представлены такие модели, как: BELGEE X70 (обновление), CHERY TIGGO 4, CHERY TIGGO 7L (обновление), JAECOO J7 (обновление), KGM KORANDO, KGM TIVOLI, LADA ISKRA, LADA NIVA TRAVEL (обновление), OMODA C7, TENET T7 и TENET T4.

В категории «Среднеразмерный автомобиль / Кроссовер» числятся: BAW 212, BELGEE S50, BESTUNE T90, CHANGAN CS75PLUS, DONGFENG MAGE, DONGFENG HUGE, GAC GS4, HAVAL H7, HAVAL F7x, HONGQI HS5 (обновление), JETOUR T1, KGM TORRES, KGM REXTON, SWM G01, SWM G01F, SWM G05 Pro, TANK 300 (обновление), TENET T8, МОСКВИЧ 8 и МОСКВИЧ М70.

За звание лучший «Большой автомобиль / Кроссовер» поборятся BAW MPV, BESTUNE B70, GAC GS8 (обновление), HONGQI HS7, HONGQI H6, JAC RF8, SOLLERS SP7, TANK 400 и МОСКВИЧ М90.

Отдельное внимание уделено категории «Электрический автомобиль / Гибрид», где соперничают AITO SERES M7, AVATR 11, AVATR 12, EVOLUTE i-JOY, EVOLUTE i-SPACE, EXEED EXLANTIX ET, EXEED EXLANTIX ES, GAC GS8 HEV, GEELY EX5 EM-i, GEELY EX5, Li Auto L6, Li Auto L7, Li Auto L9, ROX 01 и VOYAH TAISHAN.

Не обошли вниманием и коммерческий транспорт. В категории на звание лучший «Коммерческий автомобиль» числятся: CHANGAN STAR TRUCK, FOTON TUNLAND V7, FOTON TUNLAND V9, OTING PALASSO, SOLLERS SF1, SOLLERS ST9, HUANGHAI N2 и HUANGHAI N7.

Организаторы отмечают, что нынешний список наглядно демонстрирует трансформацию российского рынка. Основной акцент смещается в сторону кроссоверов и моделей китайских брендов, которые сегодня формируют предложение во всех ключевых сегментах.

Имена победителей станут известны позже. Отдельные списки претендентов в специальных номинациях, включая «Автоперсона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя» и «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя», будут опубликованы дополнительно.

