Toyota увеличит жизненный цикл моделей до 9 лет

Компания отказывается от привычного ритма обновлений раз в 4 или 5 лет и увеличивает цикл смены поколений до 9 лет. Такой шаг позволит не только снизить нагрузку на производство, но и сделать программные обновления ключевым инструментом эволюции моделей

По данным японских СМИ, новый подход предполагает отказ от частых глубоких изменений дизайна кузова и платформы. Вместо этого автомобили будут регулярно получать крупные пакеты софтверных улучшений. Они способны повышать мощность силовой установки, расширять набор систем помощи водителю и даже добавлять новые функции по подписке. Подход уже опробован на свежей Toyota Camry которая получила скорее глубокий рестайлинг чем переход на полноценное новое поколение.

Toyota расчитывает что продление жизненного цикла поможет стабилизировать поставки на фоне устойчиво высокого спроса. Модели вроде Land Cruiser в некоторых регионах давно продаются с большими очередями и производителю нет необходимости ускорять обновления лишь ради календаря. Более длительный период выпуска также способен поддерживать остаточную стоимость автомобилей поскольку замедляет устаревание дизайна и технической базы.

Однако изменения вызвали беспокойство среди части японских дилеров. Их тревожит возможное снижение маржи если компания перейдет к более гибкой системе ценообразования, которая будет зависеть от спроса а не от возраста модели. В Toyota уверяют что средний уровень оптовых цен сохранится стабильным на протяжении всего девятилетнего цикла.

Подобная стратегия уже встречается в отрасли. Tesla много лет продает Model S и Model X без обновления платформы и кардинального смены дизайна. Другие производители также пробуют смещать акцент на программное обновление “по воздуху”. Если автомобили изначально достаточно удачны регулярные обновления софта действительно могут продлевать их актуальность.