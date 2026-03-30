30 мар 2026

Toyota запускает масштабный отзыв кроссоверов в Китае

Toyota запускает масштабный отзыв кроссоверов в Китае
Автор фото: фирма-производитель

Toyota начинает одну из крупнейших сервисных кампаний на китайском рынке за последнее время. Под отзыв подпадают более полумиллиона кроссоверов местного производства. Речь идет о моделях Highlander и Crown Kluger, которые также могли попасть на российский рынок по параллельному импорту

По данным регулятора, причиной стало некорректное поведение механизма регулировки спинок задних сидений. Избыточное усилие возвратной пружины может привести к тому, что спинка фиксируется не полностью. В обычной эксплуатации это почти незаметно, однако в случае аварии такой дефект способен увеличить риск травм для пассажиров второго ряда.

Основной объем кампании приходится на Highlander, однако значительная доля затрагивает и Crown Kluger. Эта модель разработана специально для Китая и отличается увеличенной длиной кузова, а также более дорогими материалами отделки.

В Toyota подчеркивают, что все работы по устранению дефекта будут выполнены бесплатно для владельцев. Компания уже уведомляет клиентов и готовит дилерскую сеть к проведению необходимых проверок и доработок.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

«ТОП-5 АВТО» представил номинантов на звания лучших автомобилей в своем классе

27 марта 2026
Audi A6L

Audi вывел на китайский рынок обновленную версию A6L

27 марта 2026

Volkswagen переделывает интерьеры своих автомобилей и убирает сенсорные кнопки

27 марта 2026

Новый гибридный Subaru Wilderness готовится к дебюту в Нью-Йорке

27 марта 2026
Volvo EX30 Cargo

Volvo превратила EX30 в фургон

27 марта 2026
Aistaland GT7

Huawei готовит электрокар в стиле Porsche Panamera

27 марта 2026

Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости! Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"
Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса
Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

