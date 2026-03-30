Toyota запускает масштабный отзыв кроссоверов в Китае

Toyota начинает одну из крупнейших сервисных кампаний на китайском рынке за последнее время. Под отзыв подпадают более полумиллиона кроссоверов местного производства. Речь идет о моделях Highlander и Crown Kluger, которые также могли попасть на российский рынок по параллельному импорту

По данным регулятора, причиной стало некорректное поведение механизма регулировки спинок задних сидений. Избыточное усилие возвратной пружины может привести к тому, что спинка фиксируется не полностью. В обычной эксплуатации это почти незаметно, однако в случае аварии такой дефект способен увеличить риск травм для пассажиров второго ряда.

Основной объем кампании приходится на Highlander, однако значительная доля затрагивает и Crown Kluger. Эта модель разработана специально для Китая и отличается увеличенной длиной кузова, а также более дорогими материалами отделки.

В Toyota подчеркивают, что все работы по устранению дефекта будут выполнены бесплатно для владельцев. Компания уже уведомляет клиентов и готовит дилерскую сеть к проведению необходимых проверок и доработок.

