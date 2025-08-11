Трамп призвал покорить Европу и Японию американскими пикапами

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить продажи крупных пикапов и внедорожников американского производства в Европе и Японии. По его мнению, эти рынки создают торговые барьеры, мешающие проникновению продукции из США

Однако эксперты отмечают, что главные препятствия кроются не в пошлинах, а в особенностях инфраструктуры и потребительских предпочтениях. В Европе и Японии традиционно востребованы компактные и экономичные автомобили, такие как Toyota Corolla, Volkswagen Golf или Renault Clio. Огромные пикапы вроде Ford F-150 здесь остаются нишевым товаром. Ограниченные парковочные пространства и высокая стоимость топлива делают эксплуатацию таких машин невыгодной.

В Японии американские бренды занимают мизерную долю рынка. В 2024 году было продано всего 570 шт. Chevrolet, 420 шт. Cadillac и 120 шт. Dodge. На другой части планеты ситуация не лучше. Продажи Ford в Европе упали с 1,26 млн автомобилей в 2005 году до 426 тыс. в 2024-м. Исключением остается Jeep, который адаптирует свои модели под местные условия, включая выпуск праворульных версий для Японии.