У АвтоВАЗа накопились долги

Автомобильный бизнес -дело сложное, которое требует постоянного финансового потока - инвестиций, кредитов... Разумеется, никуда не деваются и долги. Денежное обременение есть почти у каждого предприятия - АвтоВАЗ не стал здесь исключением

«Достаточно высокая [долговая нагрузка], она составляет более 100 млрд рублей, конечно, она носит плавающий характер, поскольку какие-то кредитные линии закрываются, какие-то открываются вновь. <...> Поэтому мы стремимся ее минимизировать и рассчитываем, что, может быть, будут приняты механизмы, которые могут поддержать» - приводит ТАСС официальное заявление президента российского концерна, Максима Соколова.

Эксперты заявляют, что сам объем долга очень сильно увеличился - если сравнивать с 2021 годом, то рост составил 76 миллиардов рублей.