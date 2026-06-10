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10 июн 2026

В Госдуме предложили не наказывать водителей за магнитные рамки

В Госдуме предложили не наказывать водителей за магнитные рамки
Автор фото: из открытых источников

В России могут исключить случаи наказания водителей за использование магнитных рамок для крепления государственных регистрационных знаков. Соответствующую инициативу подготовили в Госдуме и направили на рассмотрение правительства

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что МВД уже подтвердило законность применения магнитных рамок. Как отметил депутат, такие рамки не позволяют изменять или скрывать государственный номер во время движения автомобиля. Они лишь обеспечивают крепление регистрационного знака с помощью магнитной конструкции вместо традиционных болтов, что дает возможность быстро снять номерной знак на стоянке.

Несмотря на это, в ряде регионов сотрудники Госавтоинспекции продолжают трактовать законодательство по-разному. В качестве примера Нилов привел случай в Екатеринбурге, где на местного автоблогера было составлено административное дело именно из-за использования магнитных рамок.

Для устранения подобных ситуаций парламентарий предложил внести изменения в статью 12.2 КоАП РФ. Законопроект предусматривает четкое разграничение между магнитными креплениями и устройствами, которые действительно используются для сокрытия регистрационных знаков.

По задумке авторов инициативы, нарушением должны считаться только те технические средства, которые позволяют скрыть или изменить номер непосредственно во время движения транспортного средства.

При написании новости использовалась информация:
autonews

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