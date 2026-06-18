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18 июн 2026

В Госдуме предложили не штрафовать россиян за ремонт дорог

В Госдуме предложили не штрафовать россиян за ремонт дорог
Автор фото: magnific.com/ru

В России могут отменить административную ответственность за самостоятельный ремонт дорог местного значения и придомовых территорий. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу депутаты фракции «Новые люди»

Авторы инициативы предлагают скорректировать статью 12.33 КоАП РФ, которая сегодня предусматривает наказание за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений. Согласно действующим нормам, гражданам за самостоятельный ремонт дорог по этому закону грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции достигают 25 тыс. рублей, а для юридических лиц предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей.

Законопроект предлагает дополнить статью специальным примечанием, согласно которому административная ответственность не будет применяться в случаях ремонта автомобильных дорог местного назначения или дорог на придомовой территории.

Разработчики документа отмечают, что действующее законодательство не содержит четких критериев, позволяющих отличить попытку устранить дефекты дорожного покрытия от действий, которые действительно наносят ущерб дороге или создают угрозу безопасности движения. По мнению авторов инициативы, из-за этого жители, которые своими силами заделывают ямы или восстанавливают проезд возле дома, могут формально попасть под действие статьи 12.33 КоАП РФ, несмотря на то, что их действия направлены на повышение безопасности и улучшение состояния дорожной инфраструктуры.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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