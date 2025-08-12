Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2025

В Госдуме предложили разрешить выдачу водительских прав подросткам с 16 лет

В Госдуме предложили разрешить выдачу водительских прав подросткам с 16 лет
Автор фото: из открытых источников

Инициатива была разработана депутатами фракции «Новые люди» и подразумевает несколько условий

По замыслу авторов, досрочное получение прав смогут оформить подростки, которые подтвердят высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности, а также имеют значимые достижения в учебе, спорте или предпринимательской деятельности.

При этом предлагается сохранить все обязательные этапы подготовки. Они будут обязаны пройти полный курс обучения в автошколе, сдачу экзаменов в ГАИ, а при необходимости и дополнительное психологическое тестирование.

Депутаты направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой оценить возможность реализации идеи и поручить профильным ведомствам совместно с экспертами разработать критерии и порядок выдачи прав в 16 лет для соответствующих кандидатов.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Garagisti & Co GP1

Британцы из Garagisti & Co создали суперкар с двигателем V12 и «механикой»

12 августа 2025

Россия обгоняет другие страны по росту продаж новых автомобилей

12 августа 2025
EXLANTIX ES Sport

EXEED представил ограниченную серию EXLANTIX ES Sport для российского рынка

12 августа 2025

ГАИ опровергла слухи об изменении правил остановки и стоянки

12 августа 2025
Bentley Batur Convertible

Последней моделью Bentley с двигателем W12 станет Batur Convertible by Mulliner

11 августа 2025
Ford F-150 Raptor (2024)

Трамп призвал покорить Европу и Японию американскими пикапами

11 августа 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны
Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 2 6