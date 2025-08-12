В Госдуме предложили разрешить выдачу водительских прав подросткам с 16 лет

Инициатива была разработана депутатами фракции «Новые люди» и подразумевает несколько условий

По замыслу авторов, досрочное получение прав смогут оформить подростки, которые подтвердят высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности, а также имеют значимые достижения в учебе, спорте или предпринимательской деятельности.

При этом предлагается сохранить все обязательные этапы подготовки. Они будут обязаны пройти полный курс обучения в автошколе, сдачу экзаменов в ГАИ, а при необходимости и дополнительное психологическое тестирование.

Депутаты направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой оценить возможность реализации идеи и поручить профильным ведомствам совместно с экспертами разработать критерии и порядок выдачи прав в 16 лет для соответствующих кандидатов.

